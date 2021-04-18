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В интернете продают клюшку погибшего в авиакатастрофе хоккеиста «Локомотива»

10:07
Объявление о продаже клюшки.
Объявление о продаже клюшки.
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В интернете на одном из сайтов продают клюшку экс-защитника «Локомотива» Михаила Баландина, который погиб на 32-м году жизни вместе с командой 7 сентября 2011 года при взлете самолета в ярославском аэропорту.

«Продам игровую клюшку Михаила Баландина, которая находилась в разбившемся самолете. Товар для истинных ценителей и коллекционеров. Продажа проходит в формате аукциона, цену предлагайте в лс», — написано в объявлении.

Объявление о продаже клюшки.
Объявление о продаже клюшки.

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