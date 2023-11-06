В ИИХФ опровергли слова Буре о том, что «Филадельфию» устраивает игра Федотова за ЦСКА

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф в комментарии «СЭ» отреагировал на слова члена совета ИИХФ и спецпредставителя Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам Павла Буре о деле вратаря ЦСКА Ивана Федотова.

В интервью «Чемпионату» Буре заявил, что и российскую сторону, и «Филадельфию» все устраивает в ситуации с голкипером.

В августе ИИХФ дисквалифицировала Федотова до 1 января 2024 года. Прошлым летом он подписал контракт с «Филадельфией», но пропустил сезон из-за службы в ВС РФ, а летом 2023-го подписал соглашение с ЦСКА. ИИХФ постановила, что Федотов нарушил правила переходов между лигами, подписав два контракта.

— Павел Буре заявил, что у «Филадельфии» и ЦСКА нет вопросов по делу Ивана Федорова. Если вопросов нет, то почему ИИХФ продолжает вести это дело?

— Это неправда, — сказал Тардиф «СЭ».

— Неправда, что у «Филадельфии» нет вопросов к ЦСКА по поводу Федотова?

— Как, по-вашему, мы можем продолжать вести это дело, если НХЛ и «Филадельфию» не интересует Федотов? Прежде чем идти дальше, мы спросили клуб из США: «Вам действительно нужен этот игрок?». Они ответили, что хотят соблюдения условий контракта. Теперь ФХР и ЦСКА намеренно позволили играть Федотову, которого дисквалифицировал ИИХФ. Клуб не соблюдал правила международных трансферов. Мы продолжаем расследование.

В сезоне-2023/24 Федотов принял участие в 14 матчах ЦСКА и одержал 7 побед, отразив 92 процента бросков при коэффициенте надежности 2,02.