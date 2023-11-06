«Динамо» Минск — «Авангард»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире
В понедельник минское «Динамо» на своем льду проведет матч с омским «Авангардом» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Встреча пройдет 6 ноября на «Минск-Арене». Начало — в 17.10 по московскому времени.
Видеотрансляция противостояния «Динамо» Минск — «Авангард» будет доступна в прямом эфире на официальном сайте КХЛ и на канале KHL Prime, начиная с 16.45 мск. Игру также покажут в сервисе «Кинопоиск» по подписке.
Следите за ключевыми событиями матча «Динамо» Минск — «Авангард» с помощью матч-центра «СЭ».
Белорусская команда с 27 очками занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Авангард» с 33 баллами располагается на шестой строчке Востока.
КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Лада
|29
|16
|13
|37
|2
|Металлург Мг
|28
|16
|12
|36
|3
|Ак Барс
|26
|17
|9
|36
|4
|Автомобилист
|29
|15
|14
|34
|5
|Сал. Юлаев
|27
|16
|11
|33
|6
|Авангард
|26
|15
|11
|33
|7
|Трактор
|27
|15
|12
|32
|8
|Нефтехимик
|27
|12
|15
|29
|9
|Сибирь
|27
|13
|14
|29
|10
|Амур
|26
|10
|16
|26
|11
|Барыс
|28
|8
|20
|23
|12
|Адмирал
|24
|6
|18
|16
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|26
|19
|7
|39
|2
|Спартак
|27
|18
|9
|38
|3
|Локомотив
|26
|16
|10
|34
|4
|Торпедо
|27
|16
|11
|34
|5
|ЦСКА
|26
|14
|12
|30
|6
|Северсталь
|25
|12
|13
|28
|7
|Динамо Мн
|24
|12
|12
|27
|8
|СКА
|25
|13
|12
|26
|9
|Сочи
|26
|12
|14
|26
|10
|Куньлунь РС
|30
|8
|22
|20
|11
|Витязь
|26
|7
|19
|18
|6.11
|10:00
|
Амур – Локомотив
|1 : 4
|6.11
|14:30
|
Сал. Юлаев – Нефтехимик
|3 : 4
|6.11
|15:00
|
Автомобилист – Сибирь
|2 : 3 Б
|6.11
|16:00
|
Куньлунь РС – Северсталь
|- : -
|6.11
|17:00
|
Спартак – СКА
|- : -
|6.11
|17:00
|
Витязь – Динамо М
|- : -
|6.11
|17:10
|
Динамо Мн – Авангард
|- : -