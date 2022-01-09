В «Барысе» рассказали о проблемах с вылетом в Магнитогорск на матч с «Металлургом»

В пресс-службе «Барыса» рассказали о проблемах, с которыми столкнулась команда при перелете в Магнитогорск на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга».

«Вчера из-за плохих погодных условий в аэропорту Магнитогорска (обледенение взлетно-посадочной полосы и сильный боковой ветер) борт с командой был вынужден отправиться в Челябинск и провести там ночь. Вылет в Магнитогорск был запланирован на сегодняшнее утро.



Однако команда все еще не может добраться до Магнитогорска. «Барыс» был близок к вылету из Челябинска, однако в последний момент ребят сняли с посадки. Официальная информация — аэропорт в Магнитогорске закрыт до 11:00 часов местного времени», — говорится в публикации пресс-службы команды из Казахстана.

Позднее стало известно, что «Барыс» прилетел в Магнитогорск около 13.00 по московскому времени.

Матч «Металлург» — «Барыс» состоится сегодня, 9 января. Начало встречи запланировано на 15.30 по московскому времени.

5 января «Барыс» принимал «Металлург» в Нур-Султане, встреча состоялась после введения режима ЧП в городе. После матча команда из Магнитогорска столкнулась с задержкой рейса при вылете из Нур-Султана.