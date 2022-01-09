Вайсфельд уверен, что КХЛ примет правильное решение с возможной приостановкой игр из-за коронавируса

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможной приостановке регулярного чемпионата КХЛ в связи с ростом количества заболевших коронавирусом в клубах.

«Очень сложно сейчас ответить на этот вопрос, потому что надо знать все подводные камни, которыми обладает лига. Нужно понимать, сколько положительных тестов, насколько отстраняют людей от игр, когда будет повторный тест. Думаю, что там работают опытные люди. Например, Сергей Козлов, который давно занимается проведением соревнований. Они придут к правильному решению», — сказал Вайсфельд «СЭ».

С начала месяца были отменены 8 игр КХЛ: с участием «Йокерита», «Автомобилиста», «Салавата Юлаева», СКА, «Сочи», «Динамо» (Рига), «Авангарда», ЦСКА и «Локомотива».