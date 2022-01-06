«Металлург» вернулся в Магнитогорск после матча с «Барысом» в Казахстане и сделал заявление

Магнитогорский «Металлург» вернулся из Нур-Султана после матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом», сообщает Telegram-канал клуба. «Магнитка» сделала заявление по этому поводу.

«Чуть больше 10 минут назад самолет с тренерским штабом, игроками и персоналом «Металлурга» приземлился в аэропорту Магнитогорска, — говорится в сообщении. — Мы дома!».

Официальное заявление клуба по ситуации в Нур-Султане

«Пятого января «Металлург» готовился сыграть очередной матч чемпионата КХЛ против «Барыса» в Нур-Султан, — указано в заявлении. — Утренняя раскатка прошла по расписанию в штатном режиме. Однако уже утром были заметны перебои со связью — интернет работал нестабильно. По дороге из Арены до отеля мы заметили, что на улицах усилено полицейское патрулирование.

Перед выездом на матч мы узнали, что в Нур-Султане введено чрезвычайное положение. Естественно, мы тут же попытались связаться с руководством лиги, что было сделать не так просто. Связь была по-прежнему нестабильна, интернет практически не работал, звонки проходили через раз. Нам удалось дозвониться: лига предложила команде остаться в отеле до получения дополнительной информации — на неопределенное время.

Клубом было принято решение ехать в Арену. Во-первых, избежать нахождения команды в центре города, предполагая нестабильную обстановку. Во-вторых, чтобы иметь возможность оперативно собрать вещи в случае отмены игры. В-третьих, с целью попытаться наладить связь, получить более подробную информацию о ситуации от руководства Арены и хоккейного клуба «Барыс». И когда мы прибыли на Арену, нам подтвердили, что режим чрезвычайного положения введен по всей стране, включая Нур-Султан.

В этой связи, опираясь на регламент КХЛ, мы снова обратились к руководству лиги с предложением перенести матч на другую дату, которая бы устроила все заинтересованные стороны. Однако КХЛ дала распоряжение все же провести матч, но сыграть его без зрителей.

При этом «Металлург» столкнулся с задержкой рейса уже при вылете из Нур-Султана: технические службы аэропорта не подготовили должным образом воздушное судно. Регулярные рейсы и вовсе оказались отменены, поэтому клуб пошел навстречу КХЛ и взял на борт бригаду арбитров, работавшую на матче, которая рисковала застрять в Казахстане.

Мы хотим выразить благодарность хоккейному клубу «Барыс», который предпринял все возможные усилия по обеспечению безопасности трансфера «Металлурга» в аэропорт; авиакомпании «Аэрофлот», экипажу и техникам самолета Константин Паустовский; а также всем, кто переживал за нас и поддерживал в этот непростой день. Иногда бывают ситуации, когда хоккей — это уже не просто игра».

Ранее режим чрезвычайного положения был введен из-за акций протеста в Казахстане. «Барыс» одержал победу со счетом 3:2.