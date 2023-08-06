«Авангард» объявил о подписании нового контракта с Ткачевым

Нападающий Владимир Ткачев подписал новый контракт с «Авангардом», сообщает пресс-служба омичей.

Соглашение 27-летнего форварда рассчитано на три года. Его предыдущий контракт с клубом истек в апреле этого года.

В прошедшем сезоне Ткачев набрал 59 очков (23+36) в 64 матчах регулярного сезона КХЛ. В плей-офф на его счету 14 (3+11) очков в 14 играх.