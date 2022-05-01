«Его кандидатура является оптимальной». В «Авангарде» объяснили назначение Рябыкина

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал назначения Дмитрия Рябыкина на пост главного тренера. Контракт 46-летнего специалиста рассчитан на один год и может быть продлен еще на сезон.

«Выбор из главных тренеров на рынке был не так велик. Проработав несколько вариантов, мы пришли к выводу, что кандидатура Дмитрия Рябыкина является на данный момент оптимальной. Дать шанс тренеру, который уже на протяжении многих лет работает в штабе, давно стал своим для омских болельщиков, логично и правильно», — цитирует Волкова пресс-служба команды.

4 апреля «Авангард» покинул Боб Хартли. Рябыкин работает в тренерском штабе команды с 2016 года.