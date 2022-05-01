Дмитрий Рябыкин возглавил «Авангард»

«Авангард» на официальном сайте объявил о назначении Дмитрия Рябыкина на пост главного тренера.

26 апреля «СЭ» сообщил, что 46-летний специалист входит в число кандидатов на смену Бобу Хартли.

4 апреля Хартли объявил об уходе с поста главного тренера команды из Омска. Под его руководством «Авангард» дважды играла в финалах Кубка Гагарина. В 2021 году омичи выиграли плей-офф КХЛ.

Рябыкин работает в тренерском штабе «Авангарда» с 2016 года. Команда в этом сезоне Кубка Гагарина в четвертьфинале Восточной конференции обыграла «Ак Барс» со счетом в серии 4-1. В полуфинале «Востока» «Авангард» уступил «Металлургу» (3-4 в серии) и завершил выступление в турнире.