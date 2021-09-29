В «Ак Барсе» прокомментировали ситуацию с недопуском некоторых игроков на матч с «Йокеритом»
17:04
Хоккеисты казанского «Ак Барса» продолжают подготовку к матчу регулярного чемпионата КХЛ с финским «Йокеритом», сообщает РИА Новости.
Ранее появилась информация, что финские власти не допустили ряд игроков «Ак Барса» до встречи, что ставит под сомнение возможность проведения матча.
«Команда готовится к матчу. Все хоккеисты допущены в страну, но часть игроков не допущена на арену», — пояснили в пресс-службе «Ак Барса».
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