Шесть хоккеистов «Ак Барса» пропустят игру с «Йокеритом» по решению финских властей
15:25
Финские власти не допустили шесть хоккеистов «Ак Барса» до матча регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита», сообщает «БИЗНЕС Online».
По информации источника, до матча не были допущены вратари Артур Ахтямов и Шамиль Валиуллин, защитник Кристиан Хенкель и нападающие Джордан Уил, Дмитрий Воронков и Пер Линдхольм. Они не соответствуют санитарному регламенту Финляндии.
Таким образом, казанский клуб рискует пропустить встречу. У команды в заявке остался только один голкипер — Игорь Бобков.
Матч «Йокерит» — «Ак Барс» состоится сегодня, 29 сентября, в Хельсинки. Начало встречи — в 18.30 (мск).
Дополнительная информация:
Читайте также
«Если на Олимпиаде у нас всего десять человек — какой смысл тренироваться?» Чемпионка России — о завершении карьеры
4
Зачет
vs
5
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю