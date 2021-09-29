Шесть хоккеистов «Ак Барса» пропустят игру с «Йокеритом» по решению финских властей

Финские власти не допустили шесть хоккеистов «Ак Барса» до матча регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита», сообщает «БИЗНЕС Online».

По информации источника, до матча не были допущены вратари Артур Ахтямов и Шамиль Валиуллин, защитник Кристиан Хенкель и нападающие Джордан Уил, Дмитрий Воронков и Пер Линдхольм. Они не соответствуют санитарному регламенту Финляндии.

Таким образом, казанский клуб рискует пропустить встречу. У команды в заявке остался только один голкипер — Игорь Бобков.

Матч «Йокерит» — «Ак Барс» состоится сегодня, 29 сентября, в Хельсинки. Начало встречи — в 18.30 (мск).