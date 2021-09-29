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Шесть хоккеистов «Ак Барса» пропустят игру с «Йокеритом» по решению финских властей

15:25
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Финские власти не допустили шесть хоккеистов «Ак Барса» до матча регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита», сообщает «БИЗНЕС Online».

По информации источника, до матча не были допущены вратари Артур Ахтямов и Шамиль Валиуллин, защитник Кристиан Хенкель и нападающие Джордан Уил, Дмитрий Воронков и Пер Линдхольм. Они не соответствуют санитарному регламенту Финляндии.

Таким образом, казанский клуб рискует пропустить встречу. У команды в заявке остался только один голкипер — Игорь Бобков.

Матч «Йокерит» — «Ак Барс» состоится сегодня, 29 сентября, в Хельсинки. Начало встречи — в 18.30 (мск).

Дополнительная информация:

https://m.sport.business-gazeta.ru/news/268385

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Александр Кравченко все материалы автора

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