«Амур» представил альтернативную форму на сезон
16:55
Хабаровский «Амур» в клубных соцсетях представил альтернативную форму на сезон-2021/22.
В нынешнем сезоне «Амур» набрал 5 очков в 11 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Команда располагается на последней строчке в турнирной таблице Восточной конференции.
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