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«Амур» представил альтернативную форму на сезон

16:55
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Хабаровский «Амур» в клубных соцсетях представил альтернативную форму на сезон-2021/22.

В нынешнем сезоне «Амур» набрал 5 очков в 11 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Команда располагается на последней строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CUZ3b_ho0t3/

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Александр Кравченко все материалы автора

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