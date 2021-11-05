Умер вице-президент «Братиславы» Душан Пашек-младший
14:21
Скончался вице-президент «Братиславы Кэпиталз» Душан Пашек-младший, сообщает официальный Twitter «Слована».
Душан Пашек-младший — сын легенды «Слована» Душана Пашека, который погиб в 1998 году.
Сегодняшняя игра Австрийской хоккейной лиги между «Братиславой» и «Олимпией» пересена.
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