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Умер вице-президент «Братиславы» Душан Пашек-младший

14:21
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Скончался вице-президент «Братиславы Кэпиталз» Душан Пашек-младший, сообщает официальный Twitter «Слована».

Душан Пашек-младший — сын легенды «Слована» Душана Пашека, который погиб в 1998 году.

Сегодняшняя игра Австрийской хоккейной лиги между «Братиславой» и «Олимпией» пересена.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/hcslovanba/status/1456564157591994402

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