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Скончался легендарный нападающий «Спартака» Александр Орлов

12:22

Легендарный нападающий «Спартака» Александр Орлов скончался на 68-ом году жизни после продолжительной болезни, информирует пресс-служба клуба.

«Хоккейный клуб «Спартак» Москва скорбит и приносит соболезнования родным и близким Александра Александровича Орлова», — говорится в сообщении.

Связка братьев-близнецов Александра и Игоря Орловых выступала за «Спартак» с 1980 по 1985 годы.

Александр Орлов четырежды становился серебряным призером чемпионата СССР. Он входил в сборную клубов СССР, участвовал в международных матчах в Канаде и Европе.

За «Спартак» в чемпионатах СССР он провел 199 матчей, набрав 156 (52+104) очков.

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Роман Шишов все материалы автора
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