Скончался легендарный нападающий «Спартака» Александр Орлов
Легендарный нападающий «Спартака» Александр Орлов скончался на 68-ом году жизни после продолжительной болезни, информирует пресс-служба клуба.
«Хоккейный клуб «Спартак» Москва скорбит и приносит соболезнования родным и близким Александра Александровича Орлова», — говорится в сообщении.
Связка братьев-близнецов Александра и Игоря Орловых выступала за «Спартак» с 1980 по 1985 годы.
Александр Орлов четырежды становился серебряным призером чемпионата СССР. Он входил в сборную клубов СССР, участвовал в международных матчах в Канаде и Европе.
За «Спартак» в чемпионатах СССР он провел 199 матчей, набрав 156 (52+104) очков.
Сегодня, на 68-ом году жизни после продолжительной болезни скончался один из легендарных нападающих «Спартака» 1980-х Александр Орлов. Хоккейный клуб «Спартак» Москва скорбит и приносит соболезнования родным и близким Александра Александровича Орлова. pic.twitter.com/K771CvF7QW— Spartak Moscow (@spartak_hc) November 5, 2021
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