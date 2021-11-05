Скончался легендарный нападающий «Спартака» Александр Орлов

Легендарный нападающий «Спартака» Александр Орлов скончался на 68-ом году жизни после продолжительной болезни, информирует пресс-служба клуба.

«Хоккейный клуб «Спартак» Москва скорбит и приносит соболезнования родным и близким Александра Александровича Орлова», — говорится в сообщении.

Связка братьев-близнецов Александра и Игоря Орловых выступала за «Спартак» с 1980 по 1985 годы.

Александр Орлов четырежды становился серебряным призером чемпионата СССР. Он входил в сборную клубов СССР, участвовал в международных матчах в Канаде и Европе.

За «Спартак» в чемпионатах СССР он провел 199 матчей, набрав 156 (52+104) очков.