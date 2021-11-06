Уил прокомментировал покер в ворота «Автомобилиста». Он первым забил четыре гола за «Ак Барс» с 2009 года

Нападающий казанского «Ак Барса» Джордан Уил прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» из Екатеринбурга (5:4) и свое выступление в этой игре. Он забил четыре гола.

«Наконец-то прорвало. Я давно ждал своих голов, за последний месяц-полтора столько моментов создавал, но шайба все никак не заходила. Сегодня зашло все. Это результат накопленного опыта нашего звена в атаке. Иногда так бывает в хоккее, не идет в атаке, а потом прорывает и все залетает. Раньше, помню, забивал покер в молодежке, были хет-трики, но все это было очень давно. Сильно обрадовался первой шайбе, поскольку давно очень не забивал и вот наконец-то получилось. Хороший форчек, прессинг от Петрова, рабочий гол. И вторая шайба очень важная — такой нужный гол в большинстве. Мы давно стремились забить в большинстве и это важный момент для команды — забить 5 на 4. Надеюсь, что эта шайба поможет в дальнейшем показывать лучшую реализацию лишнего. Честно скажу, что не думал, что столько сегодня забью. Не было такого, что я играл сегодня по-особенному. Просто бегал, искал моменты, и шайба заходила.

Мои друзья в Америке смотрели игру, но пока не было возможности с ними пообщаться. Мой отец был недавно в Казани и ему здесь очень понравилось. Приятный и красивый город, не очень большой, но есть все что нужно. Хочу летом приехать сюда с мамой, чтобы здесь жить во время отпуска. И все-таки для меня все равно важнее, что мы взяли два очка. На приятной ноте уходим на перерыв, надеюсь, в паузу хорошо поработаем.

Что знаю о Морозове? Мы не знакомы с ним, не встречались, я не видел его игру. Но знаю, что он — икона для этого города. А я пока только приехал сюда. Но я хочу доказывать игрой, выигрывать, работать на Кубок. Для этого я сюда и приехал», — сказал Уил.

Отметим, что ранее четыре гола в одной игре за «Ак Барс» удавалось оформить в последний раз Алексею Морозову в 2009 году в матче с «Сибирью».