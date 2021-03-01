У вратаря «Сибири» Сятери родилась дочь
11:39
Пресс-служба «Сибири» в Twitter 1 марта поздравила вратаря команды Харри Сятери с рождением ребенка.
У 31-летнего голкипера и его жены родилась дочь.
Сятери выступает за «Сибирь» с 2019 года. В нынешнем сезоне КХЛ Сятери провел 47 матчей, в которых его команда одержала 21 победу. Процент надежности голкипера составляет 92,2%.
Поздравляем нашего вратаря Харри Сятери с рождением дочери ??? pic.twitter.com/bbnLRWFnkF— Hockey Club Sibir (@hcsibir) March 1, 2021
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