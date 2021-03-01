У вратаря «Сибири» Сятери родилась дочь

Пресс-служба «Сибири» в Twitter 1 марта поздравила вратаря команды Харри Сятери с рождением ребенка.

У 31-летнего голкипера и его жены родилась дочь.

Сятери выступает за «Сибирь» с 2019 года. В нынешнем сезоне КХЛ Сятери провел 47 матчей, в которых его команда одержала 21 победу. Процент надежности голкипера составляет 92,2%.