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У вратаря «Сибири» Сятери родилась дочь

11:39
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Пресс-служба «Сибири» в Twitter 1 марта поздравила вратаря команды Харри Сятери с рождением ребенка.

У 31-летнего голкипера и его жены родилась дочь.

Сятери выступает за «Сибирь» с 2019 года. В нынешнем сезоне КХЛ Сятери провел 47 матчей, в которых его команда одержала 21 победу. Процент надежности голкипера составляет 92,2%.

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