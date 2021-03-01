Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков февраля, информирует сайт лиги.

Лучшим вратарем месяца во второй раз в карьере был признан Ларс Юханссон (ЦСКА), одержавший с командой шесть побед в шести матчах февраля, одну из них в серии бросков, а три «на ноль». По воротам Юханссона было нанесено 155 бросков (в среднем 25,8 броска за матч), из которых он отразил 96,13%. Коэффициент надёжности (среднее количество шайб, пропущенных за 60 игровых минут), составил 0,98.

Лучшим защитником в третий раз в карьере был признан Ник Бэйлен («Трактор»), набравший 11 (7+4) очков в девяти матчах февраля. Защитник оформил дубль в матче с минским «Динамо» (2:3 ОТ), а его голы в матчах с ЦСКА (2:1) и «Металлургом» (4:3 ОТ) стали победными. Общий показатель полезности составил «+4». Всего Бэйлен нанес 38 бросков, сделал пять силовых приемов, заблокировал шесть бросков, соперники четыре раза нарушали на нем правила.

Лучшим нападающим в третий раз в карьере был признан Дмитрий Яшкин («Динамо» Москва), одержавший с командой восемь побед в девяти матчах февраля. На его счету 13 (7+6) очков, шайба во встрече с «Йокеритом» (5:1) стала победной для команды. Общий показатель полезности составил «+6». Яшкин нанес 35 бросков по воротам соперника, сделал 25 силовых приемов, заблокировал семь бросков, трижды соперники нарушали на нем правила.

Лучшим новичком впервые в карьере был признан Клим Костин («Авангард»), одержавший с командой шесть побед в восьми матчах февраля. На его счету 9 (4+5) очков, дубль в матче с рижским «Динамо» (5:1), победная шайба в матчах с латвийской командой и «Торпедо» (3:2 ОТ). Всего Костин нанес 18 бросков по воротам соперника, сделал 42 силовых приема, заблокировал три броска, трижды соперники нарушали на нем правила.