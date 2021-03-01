Рейдеборн начнет в воротах «Ак Барса» серию с «Торпедо»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов на пресс-конференции перед серией первого раунда Кубка Гагарина против нижегородского «Торпедо» заявил, что первый матч 3 марта в воротах начнет Адам Рейдеборн.

В регулярном чемпионате Рейдеборн провел 29 матчей, в которых в среднем пропускал по 1,82 шайбы за матч и отразил 93,1 процента бросков по своим воротам.

(Артур Хайруллин)