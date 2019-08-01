У минского "Динамо" появился фарм-клуб

С сезона-2019/20 команда СДЮШОР БФСО "Динамо", выступающая в высшей лиге чемпионата Белоруссии, войдет в структуру минского "Динамо" и будет называться "Минские Зубры", информирует официальный сайт клуба.

Новым главным тренером "Минских Зубров" назначен Артем Ботвенков, воспитавший задрафтованного "Флоридой" Владислава Колячонка. Помогать ему будут Александр Рядинский, выступавший за сборную Белоруссии на семи чемпионатах мира и Олимпиаде в Ванкувере, а также экс-голкипер Александр Зарудный – дважды чемпион и многократный призер ОЧБ. Также в тренерский штаб войдет экс-защитник Денис Гроть, в прошлом отыгравший одиннадцать сезонов в клубах российской Суперлиги и КХЛ.