У исполняющего обязанности главного тренера «Амура» подозрение на коронавирус

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Павел Торгаев получил первично положительный результат теста на коронавирус, сообщает РИА Новости.

По данным источника, в матче против рижского «Динамо» руководить действиями команды будет Олег Филимонов.

Матч «Амур» — «Динамо» состоится сегодня в Хабаровске. Начало — в 12.00.

В нынешнем сезоне КХЛ хабаровский клуб проиграл все шесть стартовых матчей.