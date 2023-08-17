Трямкин — о вылете от «Магнитки»: «Нас подкосила травма основного вратаря»

Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин в интервью «СЭ» рассказал о причинах вылета своей команды в прошлом сезоне в первом раунде плей-офф.

- Что в прошлом сезоне помешало «Автомобилисту» пройти первый раунд в плей-офф?

— Магнитогорский «Металлург». Я считаю, что в прошлом плей-офф мы показывали хороший хоккей, но чего-то нам не хватило, возможно, подкосила травма основного вратаря (Юхан Маттсон получил травму в пятом матче, в шестом и седьмом «Автомобилист» проиграл. — Прим. «СЭ»). В седьмом матче мы вели в две шайбы за пять минут до конца, но в итоге проиграли — это досадно. Думаю, что мы все сделали выводы для того, чтобы бороться за Кубок в следующем сезоне.

— Что нужно сделать, чтобы «Автомобилист» перестали считать некубковой командой?

— В этом году у нас в команде провелась точечная селекция, костяк остался прежним. Я надеюсь, что новые ребята добавят нашей команде мощи и помогут убрать это нехорошее звание.

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