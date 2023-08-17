Никита Трямкин: «Не вижу ничего плохого в том, чтобы быть верным своему клубу»

Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин в интервью «СЭ» прокомментировал строительство новой арены в Екатеринбурге.

- Реально ли отыграть всю российскую карьеру за один клуб? Или ты хотел бы попробовать себя где-то еще?

— Не могу сказать, потому что никто не знает, как сложится жизнь. Я не вижу ничего плохого в том, чтобы быть верным своему клубу. Мой друг Андрей Миронов всю жизнь в России играет за «Динамо» — это ведь здорово. Я люблю этот город и эту команду, поэтому я здесь.

- Знаешь ли ты примерно, когда будет новая арена?

— На уровне слухов говорят, что будет готова в декабре 2024 года.

- Хочется ли тебе сыграть в первом матче на новой арене за «Автомобилист»?

— Здорово, что строится новая арена, потому что пять с половиной тысяч для такого города — маловато. Очень надеюсь, что мне удастся на ней сыграть вместе с Анатолием Голышевым.

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