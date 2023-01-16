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Сегодня, 17:18

Тревор Мерфи установил новый рекорд результативности для защитников «Сибири»

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Сибири» Тревор Мерфи отдал голевую передачу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом».

Он установил новый рекорд результативности для защитников «Сибири» в отдельно взятом регулярном чемпионате. Сейчас на его счету 34 (8+26) очка в 47 играх сезона.

Предыдущее достижение принадлежало Патрику Херсли, который в регулярном чемпионате-2014/2015 набрал 33 (16+17) очка.

Патрик Херсли
ХК Барыс
ХК Сибирь
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