Тревор Мерфи установил новый рекорд результативности для защитников «Сибири»

Защитник «Сибири» Тревор Мерфи отдал голевую передачу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом».

Он установил новый рекорд результативности для защитников «Сибири» в отдельно взятом регулярном чемпионате. Сейчас на его счету 34 (8+26) очка в 47 играх сезона.

Предыдущее достижение принадлежало Патрику Херсли, который в регулярном чемпионате-2014/2015 набрал 33 (16+17) очка.