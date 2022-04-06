Нападающий СКА Гусев рассказал о плане на матч против ЦСКА

Нападающий СКА Никита Гусев прокомментировал третий матч финала Западной конференции против ЦСКА (2:6).

«Не могу сказать, что именно сломалось. Работали, старались, но такое бывает. Почему СКА пропустил решающие шайбы, пока я находился на скамейке штрафников? У меня нет ответа на этот вопрос. В первых двух периодах была хорошая игра с нашей стороны. Мы хотели действовать по нашей схеме. Был план нагружать вратаря, бросать как можно больше», — приводит слова Гусева официальный сайт КХЛ.

ЦСКА повел в серии со счетом 2-1. Следующая встреча пройдет в Москве 8 апреля. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.