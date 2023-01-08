Третьяк считает, что СКА будет более мотивирован в плей-офф КХЛ, чем ЦСКА

Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает, что петербургский СКА будет более мотивирован в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), чем московский ЦСКА, поскольку в его составе игроки голодны до побед.

«Ждем хорошего плей-офф, будет приличная заруба. Там будет много равных команд, наверняка много новых звездочек появится. Для ЦСКА будет сложнее в том плане, что там много хоккеистов, которые уже выигрывали плей-офф, а у СКА голодные ребята, еще не выигрывавшие кубок. Но есть и другие хорошие команды, например, «Магнитка», — приводит слова Третьяка ТАСС.

СКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 76 очков в 48 матчах. ЦСКА идет третьим, имея в активе 65 очков после 46 встреч.