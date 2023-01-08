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Сегодня, 12:28

«Барыс» обыграл «Адмирал», Грант сделал покер

Мария Гусева
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«Барыс» на выезде обыграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 5:1.

В составе победителей голы забили нападающий Егор Петухов и защитник Алекс Грант, оформивший в этой встрече покер.

За «Адмирал» единственную шайбу забросил защитник Валерий Орехов.

«Барыс» занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 48 очков. «Адмирал» располагается на 6-й строчке с 55 очками.

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«Адмирал» (Владивосток) — «Барыс» (Астана) — 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)
Голы: Орехов — 1 (Горшков), 5:29 — 1:0. Грант — 4 (Бекетаев, Борисевич), 14:57 — 1:1. Грант — 5 (бол., Бракко), 28:24 — 1:2. Грант — 6 (бол., Вей, Бракко), 28:56 — 1:3. Грант — 7 (бол., Бракко, Вей), 38:30 — 1:4. Петухов — 14 (Михайлис), 44:56 — 1:5.

Вратари: Серебряков (Лазушин, 28:56) — Гудачек.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 30 (10+11+9) — 25 (6+10+9).

Судьи: Овчинников, Сергеев.

8 января. Владивосток. Фетисов Арена.

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ХК Адмирал
ХК Барыс
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2 Локомотив 48 29 19 65
3 ЦСКА 46 30 16 65
4 Торпедо 47 30 17 63
5 Динамо М 47 27 20 62
6 Витязь 47 21 26 50
7 Спартак 48 21 27 49
8 Динамо Мн 49 19 30 48
9 Северсталь 47 18 29 47
10 Куньлунь 48 16 32 37
11 Сочи 46 5 41 18
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 47 28 19 63
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3 Сибирь 49 29 20 61
4 Авангард 47 28 19 60
5 Сал. Юлаев 47 25 22 59
6 Адмирал 48 25 23 55
7 Ак Барс 47 24 23 55
8 Барыс 49 22 27 48
9 Амур 47 20 27 46
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Адмирал – Барыс
 1 : 5
8.01 13:00
Динамо М – Торпедо
 - : -
8.01 14:00
Авангард – Автомобилист
 - : -
8.01 14:30
Металлург – Сал. Юлаев
 - : -
8.01 14:30
Трактор – ЦСКА
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