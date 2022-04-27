Третьяк: «Арена в Санкт-Петербурге должна стать одной из самых крупных в мире»

Третьяк заявил, что СКА может сыграть со сборной России на матче открытия новой арены в Санкт-Петербурге

Действующий президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк на пресс-конференции в честь своего юбилея рассказал о матче, который пройдет на новой арене в Санкт-Петербурге. По его словам, это должен быть настоящий хоккей.

— Скоро будет готова ледовая арена в Санкт-Петербурге. Какой бы матч-мечты вы хотели бы увидеть на открытии?

— Придумаем что-нибудь. Может быть, сборная против СКА. Или же СКА против ЦСКА. Мы подумаем, но это должен быть настоящий хоккей. Мы, конечно, пригласим ветеранов. Но накал страстей в игре СКА и ЦСКА — это настоящий праздник. Это арена должна стать одной из самых крупных в мире.

Главный тренер «СКА» Роман Ротенберг добавил, что арена должна стать крупнейшей и собирать 20 тысяч человек каждую игру.

«Это очень серьезная задача», — сказал Ротенберг.