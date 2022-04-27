Сушинский прокомментировал возможный отказ иностранных тренеров работать в КХЛ

Бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский поделился мнением о том, что иностранные тренеры могут отказаться от работы в КХЛ.

«Почему все так уверены, что тренеров-иностранцев в следующем сезоне КХЛ не будет? Ведь, насколько я понимаю, никакого запрета на них нет. Да, наверное, финны не поедут, но ведь есть еще канадцы, американцы, шведы, так что варианты возможны. Я не исключаю такого развития событий. Если иностранцы откажут? Скорее, в бой пойдет молодежь. Те, кто был помощниками в клубах КХЛ, плюс есть ВХЛ и МХЛ, где тоже найдутся достойные кандидаты», — приводит слова Сушинского Betonmobile.ru.

4 апреля Боб Хартли объявил о том, что покидает пост главного тренера «Авангарда». В полуфинале конференции омский клуб уступил «Металлургу» со счетом 3-4 в серии.