Тренер Крикунов вспомнил самый счастливый и самый грустный моменты в карьере

Бывший тренер сборной России, заслуженный тренер РФ Владимир Крикунов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о самых счастливых и грустных моментах карьеры.

— Вспоминая самый счастливый момент карьеры, вы говорили про Олимпиаду 2002 года, четвертьфинал Швеция — Белоруссия. Так думаете и сейчас?

— Да.

— А самый грустный момент?

— Поражение словакам весной на чемпионате мира-2002. Мы заняли второе место, а могли первое.

— Долго отходили?

— Не сказал бы. Главным тренером был Борис Михайлов. Петрович переживал гораздо сильнее. На главном вся ответственность за результат. Обидно было уступить золотые медали. Мы ведь проигрывали, достали, выровняли ситуацию — и тут ошибка защитника, и пропустили гол. Это спорт, тем и интересен хоккей.

— По характеру вам свойственно долго держать неудачи или быстро отпускаете такие моменты?

— Долго — точно нет. А сейчас чемпионат стал еще плотнее. Я в таком еще не работал. У нас было четыре, максимум пять игр через день. А сейчас — шесть! Когда зацикливаться? Только посмотрел что-то и готовишься к следующей игре. Одно дело, когда играешь дома. А когда надо лететь? Тренеры, мне кажется, и понять не успевают, что произошло. Вникают в суть и готовятся к следующей игре. Переживать некогда. Будешь переживать — все проиграешь.

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