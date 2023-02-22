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Сегодня, 10:45

Шалдыбин об уходе из «Автомобилиста»: «После одного из матчей сказал, что мы не можем играть только в атакующий хоккей»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Ассистент главного тренера «Сибири» Евгений Шалдыбин рассказал, почему он покинул тренерский штаб «Автомобилиста» после года работы под руководством Билла Питерса.

— Со стороны звучит, будто у канадской и российской частей штаба не родилась синергия. Вокруг «Автомобилиста» же не первый год ходят разговоры, что легионеры в клубе на особом положении.

— Поиграв в Северной Америке, я почувствовал на себе, какое там отношения к легионерам. С тебя спрос за все и везде! Наверное, главное отличие русского менталитета от североамериканского — в том, что русский человек всегда чувствует отношение к себе.

На мой взгляд, у Билла не удалось перестроиться на здешние реалии. Он хотел гнуть свою линию. К сожалению, не получилось.

— Что повлияло на решение уйти из «Автомобилиста» после года работы с Питерсом?

— Это было не мое решение, у меня заканчивался контракт. Но и был такой момент, когда мы приехали играть в Питер и после первого периода счет был 1:5. Меня это так зацепило, казалось, что это такая несправедливость. После игры высказал все, что думаю по этому поводу. При этом в раздевалке находились Гросс и Рябков. Сказал, что мы не можем играть только в атакующий хоккей — у нас должна быть оборона. На эмоциях сказал все, насколько хватило моего английского. Когда есть баланс между атакой и обороной, то может получиться очень добротная команда. Когда чего-то не хватает, появляются проблемы.

Думаю, это и дало свой отпечаток. Понимаю, что руководители могут думать по-другому. Что это якобы вина физподготовки. Как-то Рябков сказал мне: «Может быть, ребята привыкли к вашей системе подготовки и им не хватает нового толчка». В ответ я привел свои аргументы, не касаемые физики. Когда мне в конце сезона сказали «спасибо за работу, дальше мы не будем продлевать с вами контракт», я был готов к этому.

Евгений Шалдыбин. «В Америке после тренировки местные ехали в стрип-клуб на обед». Мощные истории от тренера «Сибири»

КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Сибирь
Билл Питерс
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