Тренер «Металлурга» Разин назвал причину поражения от «Автомобилиста»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (3:5, 2-2) в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

«Хорошее начало. Повели 3:0. Забили в большинстве. Это немножко нас расслабило, конечно, первый гол ненужный пропустили, после чего «Автомобилист» включился», — сказал тренер на пресс-конференции.

«Автомобилист» сравнял счет в серии — 2-2. Пятый матч пройдет в Магнитогорске 11 апреля. Начало — в 17.00 мск.