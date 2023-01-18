Тренер «Динамо» Власов назвал гол Коновалова стечением обстоятельств
Тренер вратарей «Динамо» Константин Власов после гола Ильи Коновалова в матче против «Торпедо» объяснил, почему такие моменты в хоккее случаются очень редко.
«Почему так мало голов от голкиперов? Во-первых, такие броски — это риск. Когда команда ведет в одну шайбу, лучше сыграть надежнее. Во-вторых, если вы посмотрите, как была вброшена шайба в зону «Динамо», то она шла не по борту. А это сильно упрощает игру вратарю в такой ситуации. Если бы игрок «Торпедо» бросил шайбу по треку, то Илья остановил бы ее за воротами. И тогда у него просто не было бы времени выкатиться и бросить по чужим воротам. Можно сказать, что этот гол — стечение обстоятельств. Какой бы не был вратарь-уникум, но такой бросок очень сложно сделать технически. Ведь на вратаря бегут 2-3 игрока, и он очень ограничен во времени. Я не думаю, что вратари будут применять тактику при игре с пустыми воротами. Просто надо играть по ситуации. Есть шанс бросить, бери на себя ответственность, бросай. Не уверен, то сыграй от простоты. Почему вратарь в основном останавливает шайбу после заброса? Таким образом он помогает защитникам снять давление и быстро перейти из оборону в атаку. Это очень важная тактический элемент в современном хоккее», — приводит слова Власова Metaratings.ru.
Коновалов забил гол в ворота «Торпедо» (6:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Он отметился на 56-й минуте, забросив шестую шайбу москвичей.
24-летний хоккеист стал вторым голкипером в истории КХЛ, который смог забить гол прямым броском.
Первым был Илья Проскуряков, отличившийся в матче «Ак Барс» — «Металлург» Магнитогорск (0:2) 25 января 2009 года.
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