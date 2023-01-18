«Амур» обыграл «Адмирал» в матче КХЛ

«Амур» обыграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1.

Голами в составе команды из Хабаровска отметились Сергей Дубакин, Кэмерон Ли и Владислав Барулин (в пустые ворота). За клуб из Владивостока забил Николай Чебыкин.

«Амур» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 50 очков в 51 матче. «Адмирал» находится на седьмой строчке с 60 очками в 53 играх.