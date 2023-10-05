Тренер «Авангарда» Кравец: «Ак Барс» в этом году стал сильнее»
Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (4:5 ОТ). Омская команда трижды вела в счете.
«Очень хорошая игра, боевая получилась. Похожая немного на плей-офф, хорошая мужская борьба на протяжении всего матча, — сказал Кравец. — Сначала мы вели, «Ак Барс» догонял. Потом наоборот мы догоняли. Хорошо, что сравняли, вторую часть поездки в целом хорошо провели, пусть не дотянули до 70 процентов по результату, но вот по качеству игры ребята во многом добавили. Наконец-то начинают понимать, добавлять и играть дисциплинированно. Довольны, что забрали очко, против нас была очень хорошая команда».
В прошлом сезоне «Авангард» Кравца уступил «Ак Барсу» в серии плей-офф со счетом 1-4.
«Независимо от того, где матч, дома или на выезде, установка у нас сразу войти в игру. Первый период, первые смены, сразу активно. Мы понимали, что «Ак Барс» из четырех матчей проиграл три и знали, что сегодня будет другой «Ак Барс». Не тот что был с «Северсталью». Так что готовность была стопроцентная. Я считаю, что этот «Ак Барс» сильнее, чем в том году. Здесь сохранили лучших, и к ним добавились такие ребята как Яшкин и Жафяров, пусть Дамир сегодня не играл. В целом заметно сильнее команда стала», — отметил Кравец.
Также главный тренер «Авангарда» высказался об игре голкипера Василия Демченко.
«Вратарь наш достойно отыграл, выручал во многих моментах. Не всегда, когда голы пропускаем — это вина вратаря. Были моменты, когда мы сами создали оплошности в обороне. И игра вчетвером, главный пока момент, в котором мы должны добавлять. Гол Яшкина — сто процентов не вратарский, потому что защитник не должен был смотреть на вратаря. Лицом надо было встречать Яшкина», — подчеркнул Кравец.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|15
|10
|5
|23
|2
|Лада
|15
|8
|7
|20
|3
|Ак Барс
|14
|9
|5
|19
|4
|Автомобилист
|14
|8
|6
|18
|5
|Сибирь
|14
|7
|7
|16
|6
|Авангард
|13
|7
|6
|16
|7
|Трактор
|15
|7
|8
|16
|8
|Сал. Юлаев
|13
|7
|6
|14
|9
|Амур
|13
|4
|9
|12
|10
|Адмирал
|12
|4
|8
|10
|11
|Барыс
|14
|3
|11
|10
|12
|Нефтехимик
|13
|3
|10
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|14
|11
|3
|22
|2
|Торпедо
|14
|10
|4
|21
|3
|Сочи
|14
|10
|4
|20
|4
|Динамо М
|14
|10
|4
|20
|5
|Спартак
|15
|8
|7
|18
|6
|ЦСКА
|14
|7
|7
|15
|7
|Динамо Мн
|13
|6
|7
|14
|8
|Северсталь
|13
|6
|7
|13
|9
|Куньлунь РС
|17
|6
|11
|13
|10
|СКА
|13
|6
|7
|12
|11
|Витязь
|14
|3
|11
|7
|5.10
|12:30
|
Адмирал – Лада
|2 : 1 ОТ
|5.10
|19:00
|
Ак Барс – Авангард
|5 : 4 ОТ
|5.10
|19:30
|
Куньлунь РС – Торпедо
|2 : 4
|5.10
|19:30
|
Сочи – Северсталь
|4 : 3