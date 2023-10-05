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Сегодня, 22:09

Тренер «Авангарда» Кравец: «Ак Барс» в этом году стал сильнее»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (4:5 ОТ). Омская команда трижды вела в счете.

«Очень хорошая игра, боевая получилась. Похожая немного на плей-офф, хорошая мужская борьба на протяжении всего матча, — сказал Кравец. — Сначала мы вели, «Ак Барс» догонял. Потом наоборот мы догоняли. Хорошо, что сравняли, вторую часть поездки в целом хорошо провели, пусть не дотянули до 70 процентов по результату, но вот по качеству игры ребята во многом добавили. Наконец-то начинают понимать, добавлять и играть дисциплинированно. Довольны, что забрали очко, против нас была очень хорошая команда».

В прошлом сезоне «Авангард» Кравца уступил «Ак Барсу» в серии плей-офф со счетом 1-4.

«Независимо от того, где матч, дома или на выезде, установка у нас сразу войти в игру. Первый период, первые смены, сразу активно. Мы понимали, что «Ак Барс» из четырех матчей проиграл три и знали, что сегодня будет другой «Ак Барс». Не тот что был с «Северсталью». Так что готовность была стопроцентная. Я считаю, что этот «Ак Барс» сильнее, чем в том году. Здесь сохранили лучших, и к ним добавились такие ребята как Яшкин и Жафяров, пусть Дамир сегодня не играл. В целом заметно сильнее команда стала», — отметил Кравец.

Также главный тренер «Авангарда» высказался об игре голкипера Василия Демченко.

«Вратарь наш достойно отыграл, выручал во многих моментах. Не всегда, когда голы пропускаем — это вина вратаря. Были моменты, когда мы сами создали оплошности в обороне. И игра вчетвером, главный пока момент, в котором мы должны добавлять. Гол Яшкина — сто процентов не вратарский, потому что защитник не должен был смотреть на вратаря. Лицом надо было встречать Яшкина», — подчеркнул Кравец.

КХЛ
ХК Авангард
ХК Ак Барс
Михаил Кравец
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