Тренер «Ак Барса» рассказал, когда Зарипов и Петров начнут тренироваться с командой

Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о ходе восстановления после болезни нападающих Даниса Зарипова и Кирилла Петрова.

— Они вернутся в общую группу после матча с «Адмиралом», — сказал Бабенко.

Зарипов и Петров еще ни разу не появлялись на льду в сезоне-2022/23.

Первая для казанцев домашняя игра сезона против «Адмирала» состоится сегодня, 8 сентября. Начало в 19.30.