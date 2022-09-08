Тренер «Ак Барса» рассказал, когда Зарипов и Петров начнут тренироваться с командой
Тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о ходе восстановления после болезни нападающих Даниса Зарипова и Кирилла Петрова.
— Они вернутся в общую группу после матча с «Адмиралом», — сказал Бабенко.
Зарипов и Петров еще ни разу не появлялись на льду в сезоне-2022/23.
Первая для казанцев домашняя игра сезона против «Адмирала» состоится сегодня, 8 сентября. Начало в 19.30.
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