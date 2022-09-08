Защитник «Ак Барса» Войнов пропустит матч с «Адмиралом»

Как стало известно «СЭ», защитник «Ак Барса» Вячеслав Войнов пропустит матч регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом».

— Войнов не готов на 100 процентов, решили не рисковать, дать ему восстановиться, — заявил «СЭ» тренер казанцев Юрий Бабенко.

Матч «Ак Барс» — «Адмирал» состоится сегодня, 8 сентября, начало — в 19.30 (мск).

В сезоне-2022/23 32-летний Войнов принял участие в 2 матчах «Ак Барса» в КХЛ и сделал 1 голевую передачу.