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Сегодня, 11:45

Защитник «Ак Барса» Войнов пропустит матч с «Адмиралом»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Читать «СЭ» в

Как стало известно «СЭ», защитник «Ак Барса» Вячеслав Войнов пропустит матч регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом».

— Войнов не готов на 100 процентов, решили не рисковать, дать ему восстановиться, — заявил «СЭ» тренер казанцев Юрий Бабенко.

Матч «Ак Барс» — «Адмирал» состоится сегодня, 8 сентября, начало — в 19.30 (мск).

В сезоне-2022/23 32-летний Войнов принял участие в 2 матчах «Ак Барса» в КХЛ и сделал 1 голевую передачу.

Вячеслав Войнов
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Ак Барс
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