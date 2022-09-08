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Сегодня, 14:00

КХЛ: «Металлург» — «Амур», «Ак Барс» — «Адмирал» и другие матчи 8 сентября

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
Хоккеисты «Металлурга».
Фото ХК «Металлург»
Регулярный чемпионат КХЛ.

17.00 мск. «Металлург» — «Амур»

19.30. «Ак Барс» — «Адмирал»

19.30. «Торпедо» — «Автомобилист»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //
Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //
Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут

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Западная конференция И В П О
1 Динамо М 3 3 0 6
2 Витязь 3 3 0 6
3 Спартак 3 3 0 6
4 СКА 3 3 0 6
5 Локомотив 3 2 1 4
6 Северсталь 3 2 1 4
7 ЦСКА 3 2 1 4
8 Динамо Мн 3 2 1 4
9 Куньлунь 3 1 2 3
10 Торпедо 2 1 1 2
11 Сочи 3 0 3 0
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 3 2 1 5
2 Сибирь 3 2 1 4
3 Сал. Юлаев 3 1 2 3
4 Металлург 3 1 2 3
5 Ак Барс 2 1 1 2
6 Адмирал 3 1 2 2
7 Амур 3 1 2 2
8 Трактор 3 1 2 2
9 Нефтехимик 3 0 3 1
10 Барыс 3 0 3 1
11 Авангард 3 0 3 0
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8.09 17:00
Металлург – Амур
 - : -
8.09 19:30
Ак Барс – Адмирал
 - : -
8.09 19:30
Торпедо – Автомобилист
 - : -
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