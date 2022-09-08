КХЛ: «Металлург» — «Амур», «Ак Барс» — «Адмирал» и другие матчи 8 сентября

Регулярный чемпионат КХЛ.

17.00 мск. «Металлург» — «Амур»

19.30. «Ак Барс» — «Адмирал»

19.30. «Торпедо» — «Автомобилист»

Турнирные таблицы чемпионата КХЛ — по этой ссылке //

Расписание всех матчей регулярного чемпионата КХЛ — здесь //

Статистика игроков в сезоне-2022/23 — тут