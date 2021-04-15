Тренер «Ак Барса» Квартальнов: «Воронков вышел сегодня со сломанной челюстью и подавал другим пример»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после седьмого матча финала Восточной конференции КХЛ с «Авангардом» (3:4 ОТ, 3-4 — счет в серии) отметил игру 20-летнего нападающего Дмитрия Воронкова.

— Вы согласны, что у «Авангарда» набор легионеров оказался сильнее?

— Ничего не буду про ребят, они делали, что могли. Кого-то не подготовили, кто-то сыграл не так. Но это уже наше дело.

— Вы очень хорошо работаете с молодежью. Согласны, что тот же Воронков вышел на новый уровень в этой серии?

— Воронков не просто вырос, мало того, он еще и бойцовский характер показал. Помните этот момент, когда он лицом ложился под шайбу в прошлой игре. У человека ломается она, он играл со сломанной челюстью. У него дырка там, мы сделали все что смогли, и он уже на следующую смену просится. Огромное уважение к таким игрокам, а ведь он молодой мальчишка. И сегодня пример подавал другим. У парня хорошее будущее.

— Вы согласны, что по драматургии серия получилось великой?

— Необычная серия. Мы хотели по-другому сыграть, нам «Авангард» предложил другую немного игру, мы под нее подстроились, но не хватило чуть-чуть. Но в хоккее, как и в любом спорте чуть-чуть не считается.

— Почему в седьмой игре было столько ошибок?

— Наверное, сказалась усталость, это уже седьмой матч долгой серии. Ребят старались, но хоккей, он состоит из ошибок. Мы сегодня сделали на несколько ошибок больше.

(Рустам Имамов)