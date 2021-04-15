Тренер «Ак Барса» Квартальнов назвал себя виновником поражения от «Авангарда»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал итоги седьмого матча финала Восточной конференции КХЛ с омским «Авангардом» (3:4 ОТ, 3-4 — счет в серии).

— Мы не выиграли четыре игры дома, так получилось. Не хочется сейчас о причинах такого результата говорить, а хочется ребят поздравить с окончанием сезона. И поздравить «Авангард», он был сильнее, а мы проиграли. Конечно, хотели другого результата, но получилось так.

— Какие на ваш взгляд основные причины поражения в матче?

— Соперник забил на один гол больше. Это ключевая причина.

— Вы много отдыхали перед стартом этой серии. Это могло повлиять на неудачное начало?

— Нет мы должны были реагировать, играть не так, как играли. Дома мы мало голов забивали, сегодня забили три, значит могли и тогда.

— В вашей карьере бывало такое, чтобы вы уступали четыре домашние игры в плей-офф?

— Нет, такого еще не было.

— В третьем периоде вы отошли в оборону, стали прижиматься. Это ваша ошибка?

— Раз команда проиграла, то всегда виноват тренер. Я не буду никому никакие сказки рассказывать, раз мы проиграли, значит мы что-то упустили. Много есть моментов, но это уже наше командное дело, значит мы где-то не доработали.

(Рустам Имамов)