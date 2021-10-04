Дубль Спунера и 4 очка Мэйсека помогли «Автомобилисту» обыграть «Авангард»

«Автомобилист» обыграл «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Екатеринбурге и завершилась победой гостей хозяев со счетом 5:2.

Автором победной шайбы стал Патрис Кормье. Дубль в составе «Автомобилиста» оформил Райан Спунер, четыре очка в активе Брукса Мэйсека (2+2). У «Авангарда» отличились Оливер Каски и Владимир Жарков.

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«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Авангард» (Омск) — 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Голы: Спунер — 4 (Мэйсек), 10:13 — 1:0. Спунер — 5 (Да Коста), 21:22 — 2:0. Кормье — 1 (бол., Блэкер, Мэйсек), 26:33 — 3:0. Каски — 3 (бол.), 32:17 — 3:1. Жарков — 1 (Каски), 46:51 — 3:2. Мэйсек — 6 (п.в., Трямкин, Василевский), 58:12 — 4:2. Мэйсек — 7 (п.в., Спунер), 59:08 — 5:2.

Вратари: Галкин — Грубец.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 32 (11+12+9) — 23 (6+11+6).

Судьи: Белов, Ромасько.

4 октября. Екатеринбург. Уралец