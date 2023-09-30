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Сегодня, 16:41

«Автомобилист» одержал победу над «Адмиралом» в матче КХЛ

Алина Савинова
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«Автомобилист» на своем льду обыграл «Адмирал» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.

Победу команде из Екатеринбурга принесли голы Брукса Мэйсека, Алексея Макеева и Данила Романцева, который в концовке матча забросил шайбу в пустые ворота. У клуба из Владивостока отличился Джованни Фьоре.

После этой встречи «Автомобилист» вышел на второе место в таблице «Востока», набрав 16 очков за 13 матчей. «Адмирал» идет на 11-й позиции (8 очков в 11 играх).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)

Голы: Фьоре — 4 (Шевченко, Лисовец), 38:25 — 0:1. Мэйсек — 3 (бол., Да Коста, Осипов), 43:21 — 1:1. Макеев — 4, 55:18 — 2:1. Романцев — 1 (п.в.), 59:59 — 3:1.

Вратари: Аликин — Хомченко (59:18 — 59:59).

Штраф: 0 — 6.

Броски: 46 (12+18+16) — 25 (8+12+5).

Судьи: Оленин, Оскирко.

30 сентября. Екатеринбург. Уралец.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Адмирал
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1 Металлург Мг 13 8 5 19
2 Автомобилист 13 7 6 16
3 Лада 12 6 6 15
4 Ак Барс 11 7 4 15
5 Сибирь 12 7 5 15
6 Трактор 13 6 7 14
7 Сал. Юлаев 11 6 5 12
8 Авангард 10 5 5 11
9 Амур 11 4 7 11
10 Барыс 12 3 9 10
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12 Нефтехимик 11 3 8 8
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