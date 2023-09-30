«Автомобилист» одержал победу над «Адмиралом» в матче КХЛ

«Автомобилист» на своем льду обыграл «Адмирал» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.

Победу команде из Екатеринбурга принесли голы Брукса Мэйсека, Алексея Макеева и Данила Романцева, который в концовке матча забросил шайбу в пустые ворота. У клуба из Владивостока отличился Джованни Фьоре.

После этой встречи «Автомобилист» вышел на второе место в таблице «Востока», набрав 16 очков за 13 матчей. «Адмирал» идет на 11-й позиции (8 очков в 11 играх).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)

Голы: Фьоре — 4 (Шевченко, Лисовец), 38:25 — 0:1. Мэйсек — 3 (бол., Да Коста, Осипов), 43:21 — 1:1. Макеев — 4, 55:18 — 2:1. Романцев — 1 (п.в.), 59:59 — 3:1.

Вратари: Аликин — Хомченко (59:18 — 59:59).

Штраф: 0 — 6.

Броски: 46 (12+18+16) — 25 (8+12+5).

Судьи: Оленин, Оскирко.

30 сентября. Екатеринбург. Уралец.