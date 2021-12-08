СКА переиграл «Трактор». Бурдасов сделал дубль, Комаров набрал первое очко

СКА победил «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Питерцы в гостях взяли верх со счетом 4:1.

Дубль оформил форвард армейцев Антон Бурдасов. Нападающий СКА Лео Комаров набрал первое очко в нынешнем сезоне.

СКА одержал четвертую победу подряд и с 51 очком занимает четвертое место в Западной конференции. «Трактор» остался на втором месте на Востоке (57 очков).

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:4 (0:0, 0:2, 1:2)

Голы: Бурдасов — 16 (Седов, Кузьменко), 31:05 — 0:1. Моисеев — 4 (Воробьев), 38:52 — 0:2. Марченко — 12 (Комаров), 44:56 — 0:3. Абрамов — 6 (Карпухин, Кравцов), 52:24 — 1:3. Бурдасов — 17 (бол., Кузьменко, Гусев), 58:06 — 1:4.

Вратари: Вилл — Юханссон.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 27 (9+8+10) — 26 (10+7+9).

Судьи: Оленин, Раводин.

8 декабря. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.