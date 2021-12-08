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Генменеджер «Ак Барса»: «Лидерские качества Барберио точно пригодятся нашей команде»

14:00
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал о последних трансферных новостях из команды. Клуб продлил контракт с защитником Стивеном Кэмпфером, а также подписал до конца сезона игрока обороны Марка Барберио.

«В этом сезоне Кэмпфер уже показал себя лидером, это один из лучших защитников Лиги, он отлично влился в «Ак Барс» и проявляет себя командным игроком. Мы рады, что Кэмпфер останется с нами как минимум еще на один сезон, игроку и его семье комфортно в Казани, что тоже немаловажно. Уверены, что опыт и мастерство Стивена помогут «Ак Барсу» в борьбе за Кубок.

Барберио — габаритный защитник с большим опытом игры на высоком уровне. Он поможет нам и в обороне, и в атаке, его лидерские качества точно пригодятся нашей команде. Рассчитываем на его вклад при игре в большинстве и в переходах из обороны в атаку. При этом у нас остается еще одна позиция легионера, комплектация команды не завершена», — приводит слова генменеджера сайт клуба.

Дополнительная информация:

https://www.ak-bars.ru/

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Иван Шитик все материалы автора
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