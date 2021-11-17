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«Трактор» обыграл «Сибирь» в серии буллитов

19:36
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«Трактор» обыграл «Сибирь» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2 Б.

Челябинцы оказались сильнее в серии буллитов, победный бросок нанес Владимир Ткачев.

«Трактор» прервал серию «Сибири» из четырех побед подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:2 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Основин — 3 (Карпухин, Ткачев), 6:17 — 1:0. Тертышный — 17 (бол., Бэйлен, Ткачев), 25:22 — 2:0. Миловзоров — 2 (Голубев), 34:11 — 2:1. Чесалин — 2 (Чайковски, Литовченко), 36:22 — 2:2.

Победный буллит: Ткачев.

Вратари: Вилл — Сятери.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 36 (12+13+9+2) — 45 (15+16+8+6).

Судьи: Гофман, Сидоренко.

17 ноября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 1986 зрителей.

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Иван Торопцев все материалы автора
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