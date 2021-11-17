«Нефтехимик» на выезде обыграл «Автомобилист»

«Автомобилист» уступил «Нефтехимику» (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев отличились Райан Спунер, Сергей Шумаков и Стефан да Коста. У гостей забивали Булат Шафигуллин, Ансель Галимов, Егор Попов и Сергей Купцов.

«Нефтехимик» набрал 28 очков и занимает восьмое место на Востоке. У «Авто» 29 очков и седьмое место.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:4 (1:1, 0:2, 2:1)

Голы: Шафигуллин — 4, 16:41 — 0:1. Спунер — 9 (бол., Блэкер, Мэйсек), 18:13 — 1:1. Галимов — 4 (мен., Шафигуллин), 21:32 — 1:2. Е.А. Попов — 8 (Секстон), 30:10 — 1:3. Шумаков — 9 (бол., Макеев, Гуркин), 51:18 — 2:3. Купцов — 2 (Кнот), 52:24 — 2:4. Да Коста — 12 (Принс, Шумаков), 59:25 — 3:4.

Вратари: Галкин (56:12) — Судницин.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 36 (9+9+18) — 26 (6+15+5).

Судьи: Букин, Спирин.

17 ноября. Екатеринбург. «Уралец». 1066 зрителей.