В пятницу, 25 марта, «Трактор» сыграет с «Салаватом Юлаевым» в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина-2022.

Встреча пройдет в Челябинске, начало — в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Трактор» — «Салават Юлаев». Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажет matchtv.ru. Она начнется в 16.55.

Счет в серии ничейный — 2-2 .