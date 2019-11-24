«Трактор» обыграл «Торпедо», прервав серию поражений

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» обыграл «Торпедо» со счетом 4:0. Таким образом, челябинцы прервали серию из пяти поражений.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Голы: Гика — 7 (Меньшиков, Виртанен), 12:25 — 1:0. Кейлоф — 5 (бол., Виртанен, Бэйлен), 18:52 — 2:0. Косов — 5 (Комаров), 25:57 — 3:0. Кейлоф — 6, 53:30 — 4:0.

Вратари: Сухачев — Линдбек.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 43 (18+11+14) — 25 (6+11+8).

Судьи: Одиньш, Хрибик.

24 ноября. Челябинск. ЛА «Трактор» им В. Белоусова.