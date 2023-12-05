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СКА проиграл по буллитам «Автомобилисту» и прервал серию из 11 побед

Руслан Минаев
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СКА проиграл по буллитам «Автомобилисту».
Фото ХК СКА

СКА по буллитам проиграл «Автомобилисту» в выездном матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:3. Победный буллит у хозяев реализовал Анатолий Голышев.

В основное время у клуба из Екатеринбурга голы забивали Андрей Обидин и Владимир Кузнецов. У питерцев шайбы на счету Захар Бардаков и Сергей Толчинский.

СКА прервал 11-матчевую победную серию. Команда Романа Ротенберга с 49 очками занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции.

«Автомобилист» набрал 44 очка и занимает 7-е место в таблице «Востока». Команда Николая Заварухина прервала серию из 3 поражений подряд.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:2 Б (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Обидин — 6 (бол., Макеев, Бывальцев), 14:53 — 1:0. Кузнецов — 4 (Мэйсек, Трямкин), 16:27 — 2:0. Бардаков — 4 (Рендулич, Пашнин), 38:27 — 2:1. Толчинский — 9 (Сергеев), 45:35 — 2:2.

Победный буллит: Голышев.

Вратари: Галкин — Серебряков (Мойсевич, 16:27).

Штраф: 10 — 2.

Броски: 22 (9+10+3+0) — 44 (22+7+13+2).

Судьи: Ромасько, Фатеев.

5 декабря. Екатеринбург. Уралец. 5351 зритель.

Источник: КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК СКА
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4 Лада 39 20 19 48
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6 Трактор 39 21 18 46
7 Автомобилист 40 20 20 44
8 Сибирь 40 17 23 41
9 Амур 38 15 23 37
10 Нефтехимик 39 14 25 36
11 Барыс 39 12 27 31
12 Адмирал 36 11 25 29
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1 Динамо М 38 25 13 53
2 Спартак 39 24 15 52
3 Локомотив 37 24 13 51
4 СКА 38 24 14 49
5 Торпедо 38 22 16 47
6 ЦСКА 38 21 17 44
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