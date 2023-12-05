СКА проиграл по буллитам «Автомобилисту» и прервал серию из 11 побед
СКА по буллитам проиграл «Автомобилисту» в выездном матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:3. Победный буллит у хозяев реализовал Анатолий Голышев.
В основное время у клуба из Екатеринбурга голы забивали Андрей Обидин и Владимир Кузнецов. У питерцев шайбы на счету Захар Бардаков и Сергей Толчинский.
СКА прервал 11-матчевую победную серию. Команда Романа Ротенберга с 49 очками занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции.
«Автомобилист» набрал 44 очка и занимает 7-е место в таблице «Востока». Команда Николая Заварухина прервала серию из 3 поражений подряд.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:2 Б (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Обидин — 6 (бол., Макеев, Бывальцев), 14:53 — 1:0. Кузнецов — 4 (Мэйсек, Трямкин), 16:27 — 2:0. Бардаков — 4 (Рендулич, Пашнин), 38:27 — 2:1. Толчинский — 9 (Сергеев), 45:35 — 2:2.
Победный буллит: Голышев.
Вратари: Галкин — Серебряков (Мойсевич, 16:27).
Штраф: 10 — 2.
Броски: 22 (9+10+3+0) — 44 (22+7+13+2).
Судьи: Ромасько, Фатеев.
5 декабря. Екатеринбург. Уралец. 5351 зритель.
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|11
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|25
|31
|5.12
|15:30
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Сибирь – Динамо Мн
|2 : 3
|5.12
|16:30
|
Авангард – Барыс
|5 : 1
|5.12
|17:00
|
Металлург Мг – ЦСКА
|0 : 3
|5.12
|17:00
|
Автомобилист – СКА
|3 : 2 Б
|5.12
|17:00
|
Трактор – Нефтехимик
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|5.12
|18:00
|
Лада – Торпедо
|2 : 4
|5.12
|19:30
|
Спартак – Динамо М
|- : -
|5.12
|19:30
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Куньлунь РС – Сочи
|- : -
|5.12
|19:30
|
Витязь – Сал. Юлаев
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|5.12
|19:30
|
Северсталь – Ак Барс
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