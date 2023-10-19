«Магнитка» проиграла «Трактору» в матче КХЛ
Магнитогорский «Металлург» на выезде проиграл «Трактору» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 1:2.
У гостей шайбу забросил Александр Петунин. У хозяев отметились Владимир Ткачев и Виталий Кравцов.
«Трактор» прервал серию «Магнитки» из трех побед.
«Металлург» с 31 очком продолжает лидировать в турнирной таблице «Востока». У «Трактора» — 22 очка и 7-е место.
«Металлург» в следующей игре примет «Авангард» 22 октября. «Трактор» сыграет на выезде с «Нефтехимиком» 23 числа.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Металлург Мг» (Магнитогорск) — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)
Голы: Петунин — 5 (бол., Юров), 32:04 — 0:1. Ткачев — 3 (Карпухин, Шабанов), 46:57 — 1:1. Кравцов — 5 (Попов), 56:16 — 2:1.
Вратари: Мыльников — Набоков (59:25).
Штраф: 2 — 6.
Броски: 37 (13+13+11) — 32 (10+17+5).
Судьи: Гашилов, Раминг.
19 октября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.
|Восточная конференция
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|Металлург Мг
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|8
|31
|2
|Ак Барс
|18
|13
|5
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|21
|10
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|22
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|19
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|11
|21
|9
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|19
|8
|11
|19
|10
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|19
|7
|12
|18
|11
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|5
|15
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|12
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|14
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|30
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|7
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|5
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|11
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|6
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|10
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|21
|7
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|18
|10
|8
|20
|8
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|18
|8
|10
|19
|9
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|17
|8
|9
|18
|10
|Куньлунь РС
|22
|6
|16
|14
|11
|Витязь
|20
|5
|15
|12
|19.10
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|1 : 3
|19.10
|17:00
|
Трактор – Металлург Мг
|2 : 1
|19.10
|19:30
|
Динамо Мн – Куньлунь РС
|- : -
|19.10
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -