«Магнитка» проиграла «Трактору» в матче КХЛ

Магнитогорский «Металлург» на выезде проиграл «Трактору» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 1:2.

У гостей шайбу забросил Александр Петунин. У хозяев отметились Владимир Ткачев и Виталий Кравцов.

«Трактор» прервал серию «Магнитки» из трех побед.

«Металлург» с 31 очком продолжает лидировать в турнирной таблице «Востока». У «Трактора» — 22 очка и 7-е место.

«Металлург» в следующей игре примет «Авангард» 22 октября. «Трактор» сыграет на выезде с «Нефтехимиком» 23 числа.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Трактор» (Челябинск) — «Металлург Мг» (Магнитогорск) — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Голы: Петунин — 5 (бол., Юров), 32:04 — 0:1. Ткачев — 3 (Карпухин, Шабанов), 46:57 — 1:1. Кравцов — 5 (Попов), 56:16 — 2:1.

Вратари: Мыльников — Набоков (59:25).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 37 (13+13+11) — 32 (10+17+5).

Судьи: Гашилов, Раминг.

19 октября. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.