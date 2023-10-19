«Амур» переиграл «Автомобилист» в матче КХЛ

«Амур» на выезде победил «Автомобилист» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.

У гостей забивали Кирилл Капустин, Владислав Барулин и Артур Гиздатуллин. У хозяев отметился Стефан Да Коста.

«Амур» набрал 21 очко и поднялся на 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Автомобилиста» — 26 очков и 3-е место «Востока».

«Амур» в следующем матче сыграет в гостях с «Торпедо» 21 октября. «Автомобилист» примет «Сибирь» 22-го числа.